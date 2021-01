Japonezii care incalca restrictiile in pandemie ar putea face inchisoare

Cu numai sase luni inainte de prevazuta deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo-2020, amanate cu un an din cauza pandemiei, o parte din Japonia , printre care capitala sa, se afla inca sub starea de urgenta declarata la inceputul lui ianuarie din cauza unei puternice cresteri a numarului de cazuri de COVID-19.Insa, contrar masurilor luate in alte tari, apelurile autoritatilor catre populatie de a limita iesirile din casa si catre baruri si restaurante de a inchide mai devreme seara nu prevad deocamdata nicio sanctiune in caz de nerespectare. Guvernul nipon incearca sa gaseasca un echilibru intre masurile pentru contracararea coronavirusului si mentinerea activitatii economice, insa actiunea, perceputa drept insuficienta de premierul Yoshihide Suga in fata crizei sanitare, este puternic criticata, iar popularitatea lui s-a prabusit, potrivit celor mai recente sondaje.Noile proiecte de lege, asupra carora Suga a cerut dezbateri prompte, prevad, dar care refuza sa fie spitalizate, o masura calificata drept "excesiva" de opozitie. Ele fixeaza, de asemenea,si restaurantele ce refuza sa inchida la orele 20:00, dupa cum se recomanda in prezent in cadrul starii de urgenta.Relativ ferita pana acum de pandemie comparativ cu multe alte tari, cu circa 4.700 de decese inregistrate intr-un an, Japonia se confrunta cu un al doilea val de infectari care, potrivit specialistilor, ameninta sa sufoce sistemul sau spitalicesc.In conditiile in care spitalele private pot in prezent sa refuze pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, noul proiect de lege le-ar permite autoritatilor locale sa sporeasca presiunea asupra lor.