Japonia interzice intrarea in tara a cetatenilor straini nerezidenti, din 28 decembrie, din cauza noii tulpini de coronavirus

Interdictia va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat guvernul printr-un comunicat.Cetatenii japonezi si rezidentii straini vor avea permisiunea de a intra, dar trebuie sa prezinte dovada unui test de coronavirus negativ efectuat cu 72 de ore inainte de plecarea spre Japonia si trebuie sa stea in carantina timp de doua saptamani dupa sosire, se arata in comunicat.Japonia a raportat vineri primele sale cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, la pasagerii veniti din Marea Britanie.Noua varianta a fost detectata si la un barbat care a vizitat Marea Britanie si la un membru al familiei acestuia- primele cazuri de persoane infectate gasite in afara controalelor aeroportului - a relatatt sambata Nippon TV.Noua tulpina se adauga ingrijorarilor cu privire la o crestere a cazurilor, in conditiile in care Tokyo a raportat sambata o alta crestere record.Infectiile cu virusul care provoaca COVID-19 au atins un record de 949 in capitala, exact inainte de Anul Nou, perioada in care oamenii incep sa plece din capitala catre provincii. Numarul cazurilor grave a ramas neschimbat fata de ziua precedenta, la 81.