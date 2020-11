Japonia l-a proclamat in mod oficial pe printul Fumihito, fratele mai mic al imparatului, drept mostenitor al Tronului Crizantemei

In cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Imperial din Tokyo, imparatul Naruhito, care a urcat pe tron in mai 2019, l-a declarat pe Fumihito drept print mostenitor al tronului Japoniei."Ma voi gandi cu sinceritate la responsabilitatile mele de print mostenitor si imi voi indeplini indatoririle ce imi revin", a declarat printul Fumihito, in varsta de 54 de ani, care a purtat o roba traditionala portocalie, in fata fratelui sau mai mare, imparatul Naruhito, in varsta de 60 de ani, si a sotiei acestuia, imparateasa Masako.Initial, ceremonia ar fi trebuit sa aiba loc in luna aprilie, dar a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus. Cei mai multi dintre participantii prezenti la ceremonia de duminica au purtat masti sanitare.Printesa Aiko, in varsta de 18 ani, singurul copil al actualului cuplu imperial nipon, nu are dreptul sa mosteneasca tronul, intrucat acest drept revine doar barbatilor, potrivit legislatiei care reglementeaza succesiunea in cadrul Casei Imperiale a Japoniei.Sotia printului Fumihito a nascut un baiat, Hisahito, in 2006. Printul Fumihito este unul dintre cei doar trei mostenitori ai tronului, alaturi de Hisahito, in varsta de 14 ani, si de printul Hitachi, in varsta de 84 de ani, fratele mai tanar al imparatului emerit Akihito, potrivit Reuters.Japonia nu intentioneaza deocamdata sa schimbe legile in vigoare pentru a permite femeilor sa urce pe Tronul Crizantemei, desi sondajele de opinie arata ca majoritatea cetatenilor niponi ar fi de acord cu aceasta modificare.Familia imperiala reflecta fenomenul de scadere si de imbatranire a populatiei Japoniei. Numarul membrilor familiei imperiale a scazut de la 24 la 18 dupa 2005, cand singura fiica a fostului imparat, printesa Nori, si-a pierdut statutul oficial dupa ce s-a casatorit cu un barbat nascut in afara cercurilor aristocrate nipone.Femeile ca ea trebuie sa renunte la statutul lor de membru al casei imperiale daca se casatoresc cu barbati din afara aristocratiei.In aprilie 2019, imparatul Akihito a renuntat la tron, punand astfel capat domniei sale de 30 de ani si marcand prima abdicare inregistrata in ultimii 202 ani din istoria Japoniei.