Japonia a raportat mai multe sinucideri in octombrie decat toate decesele provocate de pandemie

In luna octombrie, 2.153 de persoane au recurs la sinucidere, o crestere de peste 300 fata de luna precedenta si cel mai mare numar lunar din mai 2015, potrivit datelor oficiale citate de B1.ro De la debutul pandemiei, noul coronavirus a rapus 2.087 de persoane, potrivit CNN. Cazurile de sinucidere au scazut constant pana in iulie, dar apoi impactul economic al pandemiei de COVID-19 a inceput sa se simta si numarul sinuciderilor a inceput sa creasca.Principala cauza o reprezinta micsorarea veniturilor si teama ca in curand nu vor mai avea ce sa puna pe masa.