Decizie istorica in Japonia: Un tribunal a calificat nerecunoasterea casatoriei intre persoane de acelasi sex ca fiind neconstitutionala

Tribunalul de prima instanta din Sapporo (nord) a stabilit ca faptul de a nu recunoaste mariajul gay este contrar articolului 14 al Constitutiei nipone, ce stipuleaza ca "toti cetatenii sunt egali in fata legii".Decizia este prima luata intr-o serie de actiuni in justitie impotriva statului japonez lansate de mai multe cupluri homosexuale in 2019 pentru a obtine recunoasterea legala a uniunii lor.Avocatii reclamantilor au arborat in fata tribunalului drapele in culorile curcubeului si o banderola evocand un "pas mare catre egalitate in fata casatoriei".Totusi, judecatorii au respins solicitarea de daune-interese a celor sase reclamanti - doua cupluri de barbati si unul de femei -, care cereau fiecare un milion de yeni (circa 7700 euro) din partea statului, pentru faptul ca nu beneficiaza de aceleasi drepturi ca ale cuplurilor heterosexuale.De exemplu, in prezent, in Japonia un partener dintr-un cuplu homosexual nu poate mosteni bunurile celuilalt si nu poate avea drepturi parintesti asupra copiilor acestuia.In acelasi timp, desi municipalitatile pot emite certificate de parteneriat, care ajuta astfel de cupluri in diferite demersuri administrative, de la inchirierea unei locuinte pana la accesul la vizite in spital in caz de internare, cuplurile de acelasi sex nu se bucura de aceleasi drepturi cu cele heterosexuale in fata legii.Totusi, legislatia japoneza este relativ liberala, dupa standardele asiatice, in schimb, atitudinile din societate mentin mai curand in invizibilitate comunitatea LGBT din Japonia, ai carei membri se tem, in unele cazuri, sa-si dezvaluie orientarea chiar si propriilor familii.Potrivit Reuters, in mediul de afaceri exista opinii ca faptul ca mariajele gay nu sunt recunoscute ingreuneaza demersurile companiilor, mai ales a celor straine, de a atrage si pastra mana de lucru cu inalta pregatire, intr-o economie din ce in ce mai globalizata.Anul trecut, Camera de comert a SUA a atentionat intr-un comunicat ca aceasta pozitie a Japoniei ii poate afecta competitivitatea pe plan international.In afara de Japonia, in G7 doar Italia nu a autorizat casatoriile homosexuale, dar si aici uniunile civile de acest tip sunt autorizate din 2016.