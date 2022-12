Japonia pune la punct un scut antiracheta pentru a se apara de Coreea de Nord

Dupa lansarea unei rachete in spatiu de catre Coreea de Nord, a venit randul Japoniei sa-si ia masuri de siguranta, astfel ca va pune la punct un scut antiracheta pentru a face fata unui eventual atac.

"Nu ne vom feri de a face pregatirile necesare pentru a opune rezistenta unui atac si pentru a proteja siguranta asezarilor si poporului japonez", a spus premierul nipon Yoshihiko Noda, citat de Wall Street Journal.

Dupa ani intregi de testari, in 2003, Japonia a semnat un acord cu SUA pentru furnizarea tehnologiei sistemului de detectare a rachetelor balistice. La inceput, Japonia a beneficiat doar de rachetele de tip PAC-3, iar in 2007 s-a dotat cu sistemele radar de tip Aegis. In prezent, Japonia dispune de 16 dispozitive de tip Patriot, capabile sa detecteze rachetele balistice, si patru dispozitive radar Aegis.

Urmatorul plan al Japoniei, realizat tot in colaborare cu Statele Unite, este mult mai ambitios si se va concretiza, cel mai probabil, in 2018. Este vorba despre un scut antiracheta SM-3 Block IIA, care va inlocui vechile radare Aegis, ce vor fi transferate in state precum Romania sau Polonia, mai precizeaza sursa citata.