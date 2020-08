Japonia: Speculatii persistente asupra starii de sanatate a prim-ministrului Shinzo Abe, dupa ce politicianul s-a intors in spital pentru teste suplimentare

Abe s-a intors la spital "pentru teste suplimentare", a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului Yoshihide Suga, intr-un briefing de presa regulat.Suga nu a raspuns la intrebarea daca prim-ministrul sufera de o anumita boala si a dat asigurari ca nu vede "nicio schimbare" in starea sa de sanatate in timpul intalnirilor "zilnice" cu el.Potrivit canalului Nippon TV, citand surse apropiate Partidului Liberal Democrat (PLD), formatiunea lui Abe, acesta a primit lunea trecuta un tratament pentru o boala de care suferea in trecut, in loc sa fie supus unor controale medicale de rutina.Un saptamanal japonez a relatat de asemenea ca Abe ar fi scuipat sange la inceputul lunii iulie.Luni, el a doborat recordul de longevitate in functia de prim-ministru in Japonia , pentru acelasi mandat (2.799 zile la rand). El a doborat deja un astfel de record in noiembrie anul trecut, dar numarand primul sau mandat in fruntea tarii, mult mai efemer (un an intre 2006 si 2007).Printre diferitele motive ale demisiei sale la acea vreme, el a invocat o boala inflamatorie cronica a intestinului, colita ulceroasa, despre care spune ca intre timp a fost vindecata.Popularitatea lui Abe s-a prabusit in ultimele luni, in timp ce opinia publica japoneza critica modul in care el a gestionat pandemia de coronavirus.Potrivit unui sondaj publicat duminica de agentia de presa Kyodo, cabinetul sau nu a obtinut decat 36% din opinii favorabile, al doilea cel mai scazut nivel de cand Abe a revenit la putere in 2012.Peste 58% dintre cei chestionati s-au declarat nemultumiti de modul in care guvernul sau lupta impotriva crizei de COVID-19.Japonia a inregistrat pana in prezent un numar relativ limitat de cazuri in comparatie cu multe alte tari - aproape 62.000 de infectii si aproximativ 1.200 de decese. Dar numarul cazurilor este in crestere in arhipelag de la inceputul lunii iulie.