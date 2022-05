Japonia va fi lovita de un taifun foarte puternic

Un puternic taifun, insotit de ploi torentiale, va ajunge vineri noaptea sau sambata in vestul Japoniei, pe tarmul insulei Shikoku si in regiunea Kinki, incluzand si prefectura Osaka.

Pana sambata, taifunul Talas ar putea sa aduca peste 80 de mm de ploaie pe ora in anumite zone din vestul si estul Japoniei, precipitatii de 50 de mm urmand sa se acumuleze si in nordul tarii, a anuntat vineri Agentia Meteorologica Japoneza, citata de agentia Kyodo.

In cursul zilei de vineri furtuna se deplasa catre nord la 280 de kilometri sud de Capul Muroto, pe tarmul sud-estic al insulei Shikoku, cu o viteza de 15 kilometri pe ora, iar vantul avea viteze de pana la 180 km/h.

In urmatoarele 24 de ore, pana sambata la pranz, s-ar putea inregistra pe alocuri precipitatii de 800 mm in regiunile Tokai si Kinki si 500 mm in regiunile Shikoku si Kanto Koshin, inclusiv in Tokyo, a precizat Agentia Meteorologica.

