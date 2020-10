Japonia va organiza trei meciuri de baseball, in fata a 34.000 de spectatori, pentru a testa eficacitatea masurilor anti-COVID

Cele trei meciuri vor avea loc in perioada 30 octombrie - 1 noiembrie pe stadionul din Yokohama. Arena, care va gazdui meciurile de baseball si softball ale Jocurilor Olimpice, va fi umpluta la 80% din capacitatea sa.Publicul nu poate depasi in prezent 50% din capacitatea unui stadion in Japonia, dar guvernul incearca sa relaxeze aceasta restrictie pe masura ce se apropie Jocurile Olimpice de la Tokyo amanate din vara lui 2020 pentru perioada 23 iulie - 8 august, din cauza pandemiei de coronavirus.Nishimura, responsabil cu prevenirea raspandirii Covid-19, a spus ca aceste meciuri vor fi "un experiment". Guvernatorul provinciei Kanagawa, unde se afla stadionul, Yuji Kuroiwa, a afirmat ca partidele ce urmeaza sa se dispute vor fi "un mare pas in directia succesului JO de vara de la Tokyo".