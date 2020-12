Japonia a inceput sacrificarea a peste 1 milion de gaini dupa confirmarea unui focar de gripa aviara

Guvernatorul din Chiba, Kensaku Morita, a solicitat Ministerului Apararii sa trimita soldati pentru a ajuta la sacrificarea celor 1,16 milioane de gaini si la ingroparea acestora in orasul Isumi, situat la 80 de kilometri sud-est de Tokyo, in prima astfel de operatiune desfasurata in estul Japoniei in acest sezon.Morita a dat asigurari ca focarul va fi controlat intr-un timp cat mai scurt.Muncitorii de la ferma au descoperit miercuri aproximativ 220 de gaini moarte si au raportat situatia oficialilor din cadrul administratiei locale.Acesta este cel de-al 32-lea focar de gripa aviara consemnat in Japonia in acest sezon, autoritatile guvernamentale ordonand in total sacrificarea a peste 4,6 milioane de gaini.Cel mai recent focar a afectat treisprezece prefecturi, potrivit Ministerului Agriculturii, Silviculturii si Pescuitului.