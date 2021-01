Motivele pentru care cel mai "puternic" pasaport din lume este cel japonez

Franta pierde doua locuri si se regaseste pe pozitia a 6-a in timp ce Romania este pe un onorabil loc 17 mondial. Clasamentul nu tine seama de restrictiile exceptionale impuse din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza RFI.Henley & Partners, societatea de consultanta care realizeaza anual clasamentul celor mai "puternice" pasapoarte din lume de 16 ani de zile, isi bazeaza topul pe datele furnizate de Asociatia transportului aerian international (IATA), cea care tine la zi cererile de vize din lumea intreaga.Potrivit acestor informatii, pentru al 4-lea an consecutiv, Japonia se claseaza pe locul intai. Cu un pasaport nipon poti vizita fara viza 191 de state din lume. Locul 2 mondial este ocupat de Singapore cu 190 de "porti" deschise iar pe locul 3, ex-aquo, regasim Coreea de sud si Germania cu 189 de posibilitati de calatorie fara viza.Franta este pe locul 6 mondial, alaturi de Irlanda, Olanda Portugalia si Suedia. Pasapoartele acestor tari permit voiaje fara viza in 186 de state diferite. Americanii urmeaza imediat dupa, pe locul 7. In fine, pe locul 17 mondial regasim pasaportul romanesc care deschide portile la 172 de tari in timp ce un pasaport din Republica Moldova da dreptul la calatorie fara viza in 120 de state, ceea ce pune tara pe locul 47 mondial.Codasul clasamentului Henley este Afganistanul. Cu un pasaport afgan poti merge fara viza doar in 26 de tari.In analiza sa, cabinetul Henley noteaza ca "in cei 16 ani de istorie ai indicelui, primele locuri erau ocupate in modtraditional de tari din UE, Regatul unit sau SUA. Actuala pozitie de forta a regiunii Asia-Pacific se va mentine intrucat numara dintre primele tari din lume care incep sa-si revina din pandemie."