VIDEO Caderi masive de zapada in Japonia. Peste 1.000 de masini au ramas blocate pe autostrada

Cel putin trei persoane au fost transportate la spital dupa ce li s-a facut rau, a anuntat postul de televiziune nipon NHK.Desi oficiali din partea East Nippon Expressway, compania care administreaza autostrada Kan-Etsu, declarasera vineri dimineata ca mai sunt blocate doar 68 de vehicule, acestia au aflat ulterior ca circa 1.000 de masini sunt in continuare prinse pe autostrada inzapezita.Zeci de soldati au fost mobilizati joi seara in zona pentru a oferi alimente, benzina, paturi si toalete portabile celor blocati in vehicule.Prim-ministrul Yoshihide Suga a precizat joi ca prioritatea guvernului este de a se ''asigura ca sunt sanatosi''.Agentia Meteorologica Japoneza a prognozat ninsori care vor continua sa cada pe parcursul zilei in nordul Japoniei si in regiunile de coasta de la Marea Japoniei, avertizand asupra riscului producerii de avalanse si a altor perturbari ale traficului.Un val de frig s-a abatut asupra Japoniei saptamana aceasta, iar stratul de zapada masoara 220 de centimetri in orasul Minakami si 180 de centimetri in orasul Tsunan, potrivit masuratorilor de luni, informeaza agentia.