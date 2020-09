Japonia: Yoshihide Suga, 71 de ani, a fost ales premier de Camera Inferioara a Parlamentului

Suga a fost ales cu 314 voturi din totalul celor 462 din Camera Inferioara a Parlamentului. Aceasta are prioritate in alegerea premierului in fata Camerei Superioare, care este de asemenea de asteptat sa-l voteze pe Suga pentru ca partidul de guvernamant detine majoritatea.Componenta guvernului lui Yoshihide Suga ar urma sa fie anuntata mai tarziu in cursul zilei de miercuri.Fost sef de cabinet in timpul mandatului de aproape opt ani al lui Abe, Yoshihide Suga castigase luni, cu o majoritate covarsitoare, alegerile interne din Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare in Japonia . Cu aceasta ocazie, el a spus ca va continua strategia 'Abenomics' a predecesorului sau, ce prevede o politica monetara ultrarelaxata, cheltuieli guvernamentale si reforme, si va urma o linie diplomatica centrata pe alianta de securitate cu SUA.In calitate de premier, Suga se va confrunta cu provocari interne imediate precum pandemia de coronavirus si dificultatile economice, dar si cu provocari pe termen lung precum imbatranirea populatiei si rata scazuta a natalitatii.Pe plan extern, el va trebui sa faca fata unor provocari precum construirea relatiilor cu invingatorul alegerilor prezidentiale din SUA de la 3 noiembrie si gasirea unui echilibru intre contracararea agresivitatii maritime a Chinei si interdependenta economica dintre Tokyo si Beijing.