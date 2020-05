O creatura legendara a devenit amuleta japonezilor in fata coronavirusului

Ziare.

Imaginea creaturii cu par lung, solzi ca de peste si cioc de pasare, este crezut ca protejeaza impotriva epidemiilor.La inceputul lunii martie, biblioteca universitara din Kyoto a publicat pe Twitter o ilustratie cu acest "yokai", termen folosit in cultura nipona pentru creaturile supranaturale, potrivit Le Figaro.Alaturi de imagine este scris un text in care e povestit cum Amabie i-a aparut unui responsabil al regiunii Kumamoto pentru a-l avertiza cu privire la propagarea unei maladii infectioase. Creatura i-a cerut sa o deseneze si sa arate portretul ei oamenilor pentru a-i proteja de virus, potrivit textului.Mesajul bibliotecii a devenit viral, iar numerosi artisti, amatori sau profesionisti, au desenat-o pe Amabie si au publicat versiunile lor pe retelele de socializare, sub hashtag-ul #Amabiechallenge. Mai mult, au fost create si prajituri si produse de patiserie sub forma curioasei creaturi.Folclorul japonez abunda de yokai, spirite rele, dar si binevoitoare fata de oameni. Multe sunt acum uitate.