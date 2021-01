O noua varianta a coronavirusului a fost depistata in Japonia

Cei patru pasageri au calatorit din Amazonas, Brazilia, si au aterizat pe Aeroportul Haneda din Tokyo la data de 2 ianuarie. Ei au stat in carantina in aeroport si au prezentat rezultate pozitive, a indicat ministerul.Takaji Wakita, directorul Institutului National de Boli Infectioase, a declarat ca varianta este diferita de cele care s-au raspandit din Marea Britanie si Africa de Sud, insa prezinta unele similaritati cu acestea, potrivit Kyodo News.Institutul a precizat ca in prezent nu exista dovezi ca noua tulpina ar fi mai contagioasa.Dintre cele patru persoane, un barbat de 40 de ani a fost internat dupa ce dificultatile de respiratie pe care le acuza s-au agravat. O femeie de 30 de ani a acuzat durere in gat si dureri de cap, iar un adolescent de sex masculin a prezentat febra. O adolescenta nu a prezentat simptome, a indicat ministerul.Ministerul a raportat, de asemenea, ca a detectat trei noi cazuri de persoane confirmate cu tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, considerata mai contagioasa.La sfarsitul lunii decembrie, Japonia a suspendat temporar intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini pana la sfarsitul lunii ianuarie, dupa detectarea noilor variante identificate in Marea Britanie si Africa de Sud.Premierul Yoshihide Suga a declarat joi stare de urgenta timp de o luna din cauza pandemiei, de aceasta masura fiind vizate capitala Tokyo si prefecturile vecine Chiba, Kanagawa si Saitama. Masura a intrat in vigoare in cele patru prefecturi vineri, zi in care Japonia a inregistrat 7.711 infectii noi, inclusiv 2.392 de cazuri in Tokyo - cea mai mare crestere a numarului de cazuri zilnice pentru a patra zi consecutiv.