Osaka, coplesita de valul 4 al pandemiei COVID-19. Responsabilii medicali cer anularea Jocurilor Olimpice din aceasta vara

Regiunea de vest a Japoniei, care are o populatie de 9 milioane de oameni, sufera greul celui de-al patrulea val al pandemiei, reprezentand o treime din numarul mortilor natiunii in luna mai, desi reprezinta doar 7% din populatia sa.Viteza cu care sistemul de asistenta medicala din Osaka a fost coplesit subliniaza provocarile de a gazdui un eveniment sportiv global peste doua luni, mai ales ca doar aproximativ jumatate din personalul medical japonez a finalizat vaccinarile."Pur si simplu, acesta este un colaps al sistemului medical", a spus Yuji Tohda, directorul Spitalului Universitar Kindai din Osaka.Japonia a evitat infectiile mari suferite de alte natiuni, dar al patrulea val pandemic a luat cu asalt prefectura Osaka, cu 3.849 de noi teste pozitive in saptamana pana joi.Aceasta reprezinta un salt de peste cinci ori peste perioada corespunzatoare de acum trei luni.Doar 14% din cei 13.770 de pacienti cu COVID-19 ai prefecturii Osaka au fost spitalizati, lasand majoritatea sa se descurce singuri. Cea mai recenta rata de spitalizare din Tokyo, in comparatie, este de 37%.Pana joi, 96% din cele 348 de paturi din spitalul rezervelor Osaka pentru cazuri grave de virus erau in uz. Din martie, 17 persoane au murit din cauza bolii in afara spitalelor prefecturii, au declarat oficialii luna aceasta.Varianta britanica a coronavirusului poate imbolnavi rapid chiar si tinerii, iar odata bolnavi grav, pacientilor le este greu sa isi revina, a spus Toshiaki Minami, directorul Spitalului Universitar Medical si Farmaceutic din Osaka (OMPUH), informeaza Reuters