Shinzo Abe ridica starea de urgenta in intreaga Japonie si indeamna la prudenta

Ziare.

com

"Avem criterii foarte restrictive pentru a permite ridicarea starii de urgenta. Noi am considerat ca aceste criterii au fost indeplinite", a declarat intr-o conferinta de presa televizata Shinzo Abe.Starea de urgenta a fost declarata la 7 aprilie la Tokyo si in alte sase regiuni, dupa care a fost exinsa in intreaga Japonie, in contextul unei puternice cresteri a numarului de cazuri de infectare zilnice incepand de la sfarsitul lui martie.Prevazuta initial pana la 6 mai, aceasta masura exceptionala a fost prelungita pana la 31 mai, insa o scadere a contaminarilor a determinat Guvernul sa ridice starea de urgenta in mod anticipat la 14 mai in 39 dintre cele 47 de prefecturi din arhipelag, iar apoi sa faca acelasi lucru la Kyoto si Osaka.Aceasta tara cu 126 de milioane de locuitori inregistra in mod oficial, pana duminica, 16.581 de infectpri cu noul coronavirus de la inceputul epidemiei, un bilant care a crescut cu 31 de cazuri in 24 de ore, si care inregistreaza in total 830 de morti, bilanturi mult mai mici decat cele ale Europei si Statelor Unite.Starea de urgenta nu permite Japoniei sa impuna o izolare asemanatoare celor din Europa sau Statele Unite, ci doar sa-i indemne pe japonezi sa ramana acasa, iar magazinele sa ramana inchise, o cerere careia se pare ca populatia i-a dat destul de larg curs in ultimele saptamani.Abe a indemnat luni la prudenta si la adaptarea la "o noua normalitate", la continuarea evitarii a trei situatii precise - locurile inchise, locurile aglomerate si contactele apropiate."Daca lasam garda jos, infectia se va rapandi rapid (...). Trebuie sa fim atenti", a declarat el. "Trebuie sa cream un nou mod de viata, este necesar sa ne schimbam modul de a gandi".Japonia nu a fost afectata de valuri de contaminare ca in Europa, Statele Unite, iar mai recent in Brazilia, insa strategia implementata de catre Guvern a provocat critici, mai ales cu privire la numarul mic de testari in tara - aproximativ 270.000 - cel mai scazut nivel pe cap de locuitor in randul tarilor industrializate, potrivit Worldometers.Oprirea aproape completa a economiei principalilor parteneri comerciali ai Japiniei si scaderea consumului in tara din cauza starii de urgenta, care s-a adaugat efectelor recentei cresteri a TVA-ului, decretata la sfarsitul anului trecut, au aruncat Japonia in prima sa recesiune din 2015.Shinzo Abe a prezentat un plan de repornire a economiei - in valoare de 1.000 de miliarde de dolari - care include distribuirea sumei de 100.000 de yeni fiecarui locuitor, in vederea unei relansari a consumului.Insa Abe are de infruntat o nemultumire fata de felul in care a gestionat criza. Un sondaj publicat luni de cotidianul Asahi Shimbun il crediteaza cu doar 29% opinii favorabile - cel mai slab nivel de cand se afla la putere, in 2012.