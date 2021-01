Regiunea Tokyo intra intr-o noua stare de urgenta, dupa ce au fost raportate 4.000 de noi cazuri de infectare in 24 de ore

Masuri in stare de urgenta

Yoshihide Suga si-a exprimat speranta ca Japonia ar putea incepe campania de vaccinare la sfarsitul lui februarie, precizand ca el va fi printre primii care se vor vaccina.Indemnand populatia sa evite iesirile neesentiale, Suga a declarat ca guvernul sau se pregateste sa modifice legea, ca sa poata sanctiona institutiile ce nu respecta directivele de a-si restrange programul sau de a inchide temporar. In acelasi timp, el a promis masuri de stimulare.Cu toate acestea, premierul nipon a reafirmat angajamentul Japoniei de a organiza, amanate pentru vara lui 2021 din cauza pandemiei, reiterand ca organizarea lor ar fi "o dovada ca omenirea a invins virusul".Yoshihide Suga, care i-a succedat in septembrie 2020 lui Shinzo Abe, ce a demisionat din motive de sanatate, se confrunta cu critici intense in legatura cu modul in care guvernul sau a gestionat criza sanitara.Japonia - relativ ocolita de pandemie comparativ cu multe alte tari, cu circa 240.000 de contaminari si mai putin de 3.600 de decese cauzate de COVID-19, potrivit cifrelor oficiale - se confrunta din noiembrie trecut cu o crestere puternica a numarului de contaminari, depasind pentru prima data, joi, 4.000 de noi cazuri de infectare in 24 de ore.Sambata, guvernatorii din Tokyo si din alte trei departamente vecine i-au cerut guvernului sa declare o noua stare de urgenta, dupa cea din aprilie si mai 2020, care a fost progresiv extinsa in intreaga tara. Insa pana acum guvernul era reticent, in conditiile in care economia Japonia a inregistrat deja trei trimestre de recesiune.Cu toate acestea, Suga a admis luni ca "este necesar un mesaj mai puternic". "Guvernul preconizeaza impunerea unei stari de urgenta" cu masuri ce vor permite reducerea contaminarilor in special in baruri si restaurante, a declarat el.Starea de urgenta le permite guvernatorilor locali sa le ceara intreprinderilor sa inchida si locuitorilor sa stea acasa, insa nu are caracter constrangator si nu prevede sanctiuni in caz de nerespectare.Deocamdata, nu exista informatii cu privire la durata acestei stari de urgenta, unele mass-media locale relatand ca aceasta ar putea incepe sambata, dar sa fie mai limitata ca cea precedenta.Nu se stie nici daca vor fi vizate scolile, in conditiile in care Japonia a fost printre primele tari care, in februarie anul trecut, a cerut inchiderea institutiilor scolare.In ceea ce priveste vaccinurile, Suga a declarat ca executivul sau asteapta date precise din partea companiilor farmaceutice americane pana la sfarsitul lunii si ca vaccinarile ar putea incepe pana la sfarsitul lui februarie. Vaccinarea va viza in mod prioritar "personalul medical, persoanele in varsta si angajatii din caminele de batrani", a detaliat premierul nipon, adaugand ca se va numara printre primii din Japonia ce vor fi vaccinati, in conditiile in care populatia nipona este relativ sceptica.