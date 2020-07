Studiu: Sustinerea pentru raspunsurile guvernelor la criza noului coronavirus se erodeaza in mai multe tari, precum SUA, Marea Britanie sau Japonia

Studiul efectuat in sase tari (Franta, Regatul Unit, Germania, Japonia, SUA si Suedia) arata aceasta tendinta de scadere a increderii in raport cu una iunie.Astfel, in Regatul Unit numai 35% dintre cei chestionati percep pozitiv actiunea guvernului, cu 3 puncte procentuale mai putini decat in iunie.Sustinerea pentru guvern a scazut si in SUA, cu 44% de nemultumiti (fata de 40% la jumatatea lui iunie) sau in Japonia, unde mai mult de un respondent din doi (51%, fata de 50%) estimeaza ca autoritatile gestioneaza prost criza.Francezii in schimb se arata mai multumiti de actiunea guvernului (plus sase puncte procentuale), chiar daca raman in general nemultumiti in proportie de 41%.Studiul releva o sustinere ampla a populatiilor pentru portul mastii in public.73% dintre francezi cred ca masca trebuie sa fie obligatorie in locurile publice inchise, o masura in vigoare in prezent, fata de 68% dintre japonezi sau 65% dintre britanici.Chiar si in SUA, unde subiectul este intens dezbatut, 63% dintre respondenti sunt favorabili portului mastii.Numai Suedia, cu 37% opinii favorabile, face exceptie la acest capitol. Masca este aproape absenta in locurile publice si autoritatile nu recomanda oricum ca ea sa fie purtata.Sondajul este de asemenea interesat de perceptia pandemiei de catre populatii in raport cu realitatea.Peste tot se pare ca populatia supraestimeaza in mare parte amploarea pandemiei. Astfel, potrivit britanicilor intervievati, 22% din populatie ar fi fost infectata de noul coronavirus in tara, unde numarul de cazuri inregistrate oficial reprezinta mai putin de 0,5% din populatie.Americanii estimeaza, la randul lor, la 20% proportia populatiei infectate, de cel putin 16 ori mai mult decat numarul oficial al cazurilor inregistrate.Tendinta este si mai accentuata cand vine vorba despre perceptia numarului de decese provocate de COVID-19.In Germania, respondentii estimeaza, de exemplu, la 3% numarul mortilor in randul populatiei, de 300 mai mult decat in realitate.De asemenea, locuitorii din toate cele sase tari care au participat la sondaj se tem de un al doilea val al epidemiei.Peste trei britanici din patru si doi americani din trei cred ca el risca sa vina in cursul anului. Nu mai putin de 53% dintre germani se tem si ei de un al doilea val, un procent in creste cu opt puncte in raport cu luna trecuta.Ancheta a fost efectuata la jumatatea lunii iulie in cinci zile, pe esantioane reprezentative de 1.000 de adulti in fiecare tara. Marja de eroare este de 3,3% pentru toate tarile.