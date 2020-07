SUA aproba vanzarea a 105 avioane militare de ultima generatie catre Japonia: "Este in interesul vital al Statelor Unite"

Japonia a cerut sa cumpere 63 de aparate F-35A, versiunea traditionala a acestui avion destinat aviatiei militare, si 42 de tip F-35B, versiunea cu decolare scurta si aterizare verticala destinata portavioanelor, a reamintit Departamentul de Stat intr-un comunicat.Diplomatie americana a decis sa dea unda verde acestei tranzactii care "va intari securitatea unui aliat major" din regiunea Asia-Pacific, a subliniat comunicatul."Este in interesul vital al Statelor Unite sa ajute Japonia in dezvoltarea si mentinerea unei capacitati de autoaparare solide si eficiente", a adaugat Departamentul de Stat.In fata mai ales a modernizarii rapide a armatei chineze, Japonia a decis sa cumpere 105 aparate F-35A in total in cursul deceniului urmator, pe langa cele 42 de tip F35-B.La sfarsitul lui 2018, guvernul de la Tokyo a aprobat un plan cincinal de aparare incluzand intrarea in arsenalul sau a doua portavioane, o premiera de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Bugetul pentru aparare al Japoniei pe anul 2020/2021 atinge o valoare record de 50,3 miliarde de dolari, in special pentru cumpararea acestor avioane F-35 din Statele Unite.