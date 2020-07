Tensiuni intree Tokyo si Seul din cauza unei statui a premierului japonez Shinzo Abe cu o prostituata

Guvernul nipon si-a exprimat marti furia dupa aparitia sculpturii coreene reprezentandu-l pe Shinzo Abe, ingenuncheat in fata unei femei pentru confort, nume dat coreencelor fortate sa lucreze in bordelurile din Japonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Pentru Yoshihide Suga, secretar general al Cabinetului japonez, aceasta ofensa constituie o incalcare "de neiertat" a protocolului international. "Daca aceste informatii sunt adevarate, atunci ar avea un impact care nu este de neglijat in relatiile dintre Japonia si Coreea ", a afirmat el intr-o conferinta de presa la Tokyo.Kim Chang-ryul, care a instalat statuia in gradina sa botanica din Pyeongchang, a explicat ca este un simbol al ispasirii si nu-l reprezinta pe Abe in special. "Dar ar putea fi vorba despre Abe", a declarat el pentru Reuters despre creatia numita "Ispasire eterna".Ministrul corean al Afacerilor Externe nu a dorit sa comenteze, afirmand ca este probabil vorba despre un act care trebuie atribuit unui cetatean, si nu Statului.Subiectul femeilor de confort din Coreea, obligate sa lucreze in bordeluri japoneze in timpul si dupa al Doilea Razboi Mondial, este un motiv de disputa de mai multi ani intre cele doua tari.Problema compensatiilor pentru aceste victime ale exploatarii sexuale a fost mult timp o problema pentru guvernul Shinzo Abe, aflat in functie din decembrie 2012.Tokyo crede ca problema a fost "rezolvata definitiv" dupa semnarea unui acord intre Abe si presedintele sud-coreean Park Geun-hye in 2015.Premierul si-a cerut scuze si a promis compensatii supravietuitoarelor din fonduri speciale. Dar guvernul actual al presedintelui coreean, Moon Jae-in, a considerat ca acordul a avut prea multe defecte si l-a anulat.Statui similare cu femei singure au fost expuse in fata ambasadei Japoniei la Seul pentru a le aduce omagiu. Relatiile s-au racit intre cele doua tari anul trecut, dupa ce Japonia a retras Coreea de Sud de pe o "lista alba" a tarilor care beneficiaza de conditii de export preferentiale pentru aproape 1.000 de produse. Mai devreme, Seulul a cerut companilor japoneze sa ofere compensatii coreenilor fortati sa lucreze pentru ele in timpul razboiului.