Un gigant auto este la un pas sa-si inchida una din fabrici, pe fondul cererii scazute de autovehicule din pandemie

Mitsubishi are in vedere inchiderea Pajero Manufacturing Co Ltd si a fabricii sale din Prefectura Gifu in termen de trei ani, au spus sursele.La randul sau, un reprezentant Mitsubishi Motors a spus ca nu s-a decis nimic.Pe langa Pajero, fabrica din Gifu mai produce minivan-ul Mitsubishi Delica D5 si SUV-ul Mitsubishi Outlander. Ambele vor fi produse probabil in alta locatie, au precizat aceleasi surse.Producatorii auto japonezi, inclusiv Mitsubishi Motors, au fost nevoiti sa-si reconsidere strategiile, deoarece cererea de autovehicule a fost afectata de pandemie.Mitsubishi Motors urmeaza sa-si prezinte luni planul pe termen mediu.