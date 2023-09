Un oficial japonez va vizita Cernobilul

Un oficial japonez va merge in Ucraina pentru a vizita zona accidentului de la centrala nucleara Cernobil.

Adjunctul ministrului Agriculturii, Takashi Shinohara, va vizita Ucraina pentru a afla informatii despre masurile luate pentru decontaminarea solului in urma accidentului de la Cernobil, din 1986, informeaza MonstersAndCritics.

La centrala de la Fukushima, avariata grav in urma cutremurului de pe 11 martie, apa radioactiva se scurge in continuare si a ajuns in sol, dar si in Oceanul Pacific, iar muncitorii incearca din rasputeri sa limiteze efectele dezastrului.

Shinohara va vizita o cultura de rapita si o fabrica de biocombustibil din zona din jurul centralei Cernobil, care odata era extrem de poluata. Fabrica apartine unei organizatii nonprofit si a fost construita in cadrul unui proiect de decontaminare.

Oficialul japonez va vizita si capitala Ucrainei, urmand sa participe si la o conferinta a oamenilor de stiinta, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la dezastrul de la Cernobil.