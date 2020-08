VIDEO 75 de ani de la atacul nuclear de la Hiroshima, primul atac cu bomba atomica din istorie

Supravietuitori ai bombei atomice, descendenti ai victimelor, prim-ministrul japonez Shinzo Abe si cativa reprezentanti oficiali straini au participat la principala ceremonie de comemorare, la inceputul diminetii la Hiroshima (vestul Japoniei), majoritatea purtand masti.Marele public, pe de alta parte, nu a fost invitat la eveniment din cauza COVID-19 si a trebuit sa se multumeasca sa urmareasca ceremonia online. Alte evenimente au fost complet anulate, inclusiv ceremonia lumanarilor plutitoare de la Hiroshima, de la caderea noptii in fiecare 6 august in memoria victimelor.O rugaciune tacuta a avut loc la ora locala 8.15 (miercuri 23.15 GMT), marcand momentul exact cand bomba atomica a explodat pe cerul Hiroshimei in urma cu 75 de ani."Nu trebuie sa permitem niciodata repetarea acestui trecut dureros", a declarat intr-un discurs primarul orasului, Kazumi Matsui."Ma angajez sa fac tot posibilul pentru a asigura o lume fara arme nucleare si o pace durabila", a promis la randul sau Abe, care a fost adesea criticat pentru intentia sa de a revizui constitutia pacifista a Japoniei.Bomba "Little Boy" a facut aproximativ 140.000 de morti la Hiroshima. Multe victime au fost ucise pe loc si multe altele au murit din cauza ranilor sau a radiatiilor in saptamanile si lunile care au urmat.Trei zile mai tarziu, o a doua bomba atomica americana a fost lansata asupra Nagasaki (sud-vest), provocand inca 74.000 de morti.Aceste doua bombe de o putere distructiva fara precedent la acea vreme au ingenuncheat Japonia: pe 15 august 1945, imparatul Hirohito a anuntat capitularea in fata Aliatilor, marcand astfel sfarsitul Celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Cu toate acestea, istoricii continua sa dezbata daca acest atac nuclear dublu chiar a salvat mai multe vieti prin precipitarea sfarsitului conflictului.Multi considera crime de razboi atacurile nucleare de la Hiroshima si Nagasaki, din cauza amplorii fara precedent a devastarii si a numarului mare de victime civile.Statele Unite nu si-au cerut niciodata oficial scuze. Dar in 2016, Barack Obama a devenit primul presedinte american in functie care s-a dus la Hiroshima, unde a adus un omagiu victimelor si a chemat la o lume fara arme nucleare.