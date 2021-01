VIDEO Iarna face ravagii in Japonia: Opt morti si cel putin 240 de raniti in urma unei furtuni puternice

Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura ce un front de aer rece a adus ninsori abundente in zonele nordice si centrale ale tarii.Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit decedat intr-o masina acoperita de zapada in orasul Himi, potrivit Kyodo News.Furtuna de iarna a provocat ranirea a cel putin 240 de persoane, in prefecturile Niigata, Ishikawa, Fukui si Toyama, conform postului NHK.Aproximativ o mie de autovehicule au ramas blocate, duminica dimineata, pe o autostrada inzapezita din orasul Sakai. Alte 200 de masini au ramas inzapezite pe o autostrada din orasul Nanto. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce li s-a facut rau, potrivit Kyodo.In luna decembrie, prefectura Niigata a fost afectata de ninsori abundente, aproximativ 2.100 de autovehicule ramanand blocate timp de doua zile pe o autostrada inzapezita din aceasta regiune situata la nord-vest de Tokyo.In orasul Joetsu, cantitatea de zapada acumulata incepand de joi a ajuns la aproximativ 180 de centimetri, in timp ce un strat de aproximativ 160 de centimetri de zapada s-a depus in satul Shirakawa, noteaza DPA.