"Am decis sa demisionez din postul de prim-ministru", a declarat Abe, intr-o conferinta de presa in care a explicat ca o boala cronica inflamatorie a intestinului, rectocolita hemoragica sau colita ulcerativa, a recidivat.Abe a mai spus ca a inceput sa se simta obosit de la jumatatea lunii iulie, iar in luna august s-a dus la spital in doua randuri.Anuntul demisiei survine la doar patru zile dupa ce Abe a devenit oficial cel mai longeviv premier, cu 2.799 de zile in fruntea guvernului.