Kabul a devenit oraș-fantomă la doar o zi după ce talibanii au preluat controlul. ”Sunt în stare de șoc”

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

După retragerea trupelor NATO , în câteva săptămâni talibanii au recucerit întreaga ţară , duminică preluând controlul asupra palatului prezidenţial. Preşedintele Ashraf Ghani a părăsit ţara, anunţând că a făcut asta pentru a evita vărsarea de sânge. Aparent, el se află în Tadjikistan.Localnicii spun că birourile Guvernului sunt goale, la fel şi cartierul ambasadelor, aflat în apropierea aeroportului, diplomaţii şi familiilor lor fiind evacuaţi din ţară. Personalul ambasadelor Chinei şi Rusiei rămân pe loc, pentru moment.„Sunt în stare de şoc. Intrarea talibanilor m-a speriat, dar faptul că preşedintele Ghani ne-a lăsat în situaţia asta a fost mai rău”, a declarat pentru Reuters proprietarul unui magazin.Multe magazine şi localuri din centrul oraşului au fost închise. Proprietarii spun că au luat această decizie pentru a-şi proteja bunurile.Mii de oameni stau la cozi în faţa băncilor pentru a-şi retrage economiile şi fac provizii, speriaţi de ce le va oferi viitorul.Pe lângă toate acestea, există temeri întemeiate că femeile nu vor avea nici măcar drepturile de care beneficiau până acum, între care cel la educaţie.Talibanii au spus că oamenii vor putea să îşi reia activităţile obişnuite curând şi unul dintre lideri a declarat pentru Reuters că „viaţa normală va continua într-un mod mult mai bun”.