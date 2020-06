Acuzat de crime de razboi, presedintele kosovar Hashim Thaci anunta ca va demisiona daca va fi inculpat oficial: "Nu voi infrunta acuzatiile din biroul meu"

Ziare.

"Daca acuzatiile sunt confirmate, imi voi prezenta imediat demisia din functia de presedinte si voi infrunta aceste acuzatii", a declarat Thaci intr-un discurs catre natiune sustinut luni seara la Pristina.In varsta de 52 de ani, presedintele kosovar a fost pus sub acuzare saptamana trecuta pentru crime de razboi in timpul conflictului cu Serbia (1998-1999) de catre procurorii tribunalului special de la Haga. Hashim Thaci a fost in timpul conflictului unul dintre liderii gherilei separatiste, Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), care s-a luptat cu fortele sarbe.Conform procedurii, acuzatiile mai trebuie examinate de un judecator pentru a decide daca le confirma si daca presedintele kosovar este astfel inculpat oficial."Nu voi infrunta aceste acuzatii din biroul meu" de presedinte al Kosovo, a dat Thaci asigurari.Justitia internationala ii acuza pe Thaci, pe aliatul sau politic Kadri Veseli si pe alte persoane ca sunt "responsabile de aproape 100 de crime", de disparitii fortate, de persecutii si de acte de tortura asupra sarbilor, romilor si albanezilor din Kosovo.Ultimul conflict din fosta Iugoslavie, razboiul din Kosovo dintre fortele sarbe si gherila separatista kosovara albaneza a facut peste 13.000 de morti, majoritatea albanezi. El s-a incheiat cand o campanie occidentala de bombardamente a constrans fortele sarbe sa se retraga.