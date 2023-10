Fostul presedinte sarb Milutinovici, achitat de crimele din Kosovo

Fostul presedinte sarb Milan Milutinovici a fost achitat de acuzatiile de acuzatiile de crime de razboi si crime impotriva umanitatii, de catre Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie.

Curtea a ordonat eliberarea lui Milutinovici, in varsta de 66 de ani, considerand ca adevarata putere, in timpul conflictului din Kosovo, ii apartinea lui Slobodan Milosevici, mentorul fostului presedinte, scrie BBC News.

In schimb, alti cinci oficiali sarbi au fost gasitit vinovati sub aceleasi capete de acuzare si au primit intre 15 si 22 de ani de inchisoare. Printre acestia se numara fostul ministru al Armatei, Nebojsa Pavkovici si fostul director al politiei din Serbia, Sreten Lukic.

In timpul procesului, ce a inceput in iulie 2006, procurorii au chemat 113 martori, in timp ce avocatii apararii 118 martori. Desi Milutinovici a fost invinuit in timpul conflictului, acesta si-a dus la bun sfarsit cei cinci ani de presedintie, pana la sfarsitul anului 2002.

Ads