Germania pune piciorul in prag: Pentru UE, Serbia trebuie sa se inteleaga cu Kosovo

Ministrul german de Externe, Guido Westerwelle, i-a spus clar Serbiei ca nu poate deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeana daca nu cedeaza controlul pe care il are asupra nordului Kosovo.

"O intelegere pe marginea inceperii negocierilor Serbiei pentru aderarea la UE, pe care Serbia si-ar dori-o vara aceasta, va fi semnificativ amanata daca nu ajunge la o intelegere cu Kosovo", a spus Werstwelle la Berlin, marti, scrie EU Observer.

Seful diplomatiei germane a indicat ca, si daca Serbia este lasata in asteptare, UE ar trebui sa inceapa discutiile pe tema unui pact de pre-aderare, asa-zisul Acord de Stabilizare si Asociere, cu Kosovo.

"Cand una din tari livreaza rezultate si alta nu, cea care face pasi...care isi face temele nu poate fi facuta responsabila pentru lipsa bunavointei celeilalte", a explicat acesta.

Dialogul mediat de UE intre Serbia si Kosovo s-a incheiat fara un acord in urma cu doua saptamani. Sefa diplomatiei europene, baroneasa Catherine Ashton, va organiza insa o noua runda de discutii intre premierul sarb Ivica Dacici si omologul sau kosovar, Hashim Thaci, miercuri, la Bruxelles, in speranta ca se va gasi o cale de apropiere intre cele doua.

Serbia, intre Rusia si UE - Cum ramane cu Kosovo?

Principala problema pe care Bruxelles-ul incearca sa o rezolve inainte de a permite Serbiei sa se integreze in Uniune este viitorul minoritatii sarbe (in jur de 40.000 de persoane) care traieste in nordul Kosovo. Acestia, impreuna cu Belgradul, resping independenta Kosovo, recunoscuta de aproximativ 100 de tari din 2008 incoace.

Belgradul vrea sa negocieze statutul sarbilor din nordul Kosovo. Ambele parti au stabilit infiintarea unei asociatii a municipalitatilor sarbe, insa Pristina refuza sa ii acorde puterile executive si juridice cerute de Belgrad.

Kosovo se teme ca un grad mare de autonomie creste riscul ca regiunea sa se separe la un moment dat, iar comunitatea internationala vrea sa evite o astfel de posibilitate.

Mai mult, Kosovo doreste ca Serbia sa isi destructureze ceea ce considera a fi structuri "paralele" in nordul teritoriului sau, in vreme ce Serbia insista pentru o mai mare autonomie a zonelor populate de sarbi din Kosovo.

De la finalul conflictului din Kosovo, la sfarsitul anilor '90, regiunea s-a aflat in afara controlului guvernului kosovar, iar Serbia a continuat sa finanteze securitatea, justitia, sanatatea si educatia regiunii majoritar locuita de sarbi.