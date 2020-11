Presedintele din Kosovo, arestat la scurt timp dupa demisia din functie. Este acuzat de crime de razboi

Potrivit Europa FM, o audiere preliminara a lui Thaci este programata in urmatoarele zile.Sursa citata mai arata ca, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pristina, Thaci a repetat ca este nevinovat si a explicat ca demisia sa este necesara "pentru a proteja integritatea statului" kosovar.Fost luptator de gherila devenit politician sustinut de administratia SUA, Hashim Thaci este acuzat de uciderea a aproape 100 de civili in timpul razboiului dintre 1998 si 1999, cand a coordonat rebeliuni impotriva politiei si armatei sarbe.Legaturile dintre Pristina si Washington s-au aprofundat in septembrie, cand cele doua parti au semnat un acord de relatii economice, mai arata Europa FM. Uniunea Europeana a salutat, joi, cooperarea lui Hashim Thaci cu justitia,Miercuri, veteranul politician kosovar Jakup Krasniqi a fost arestat si transferat la Haga, sub acuzatia de crime de razboi si crime impotriva umanitatii.