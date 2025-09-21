„Cea mai ieftină lovitură din lume”. NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 07:48
„Cea mai ieftină lovitură din lume”. NATO și Israel schimbă războiul cu drone cu un laser care valorează cât două cafele
O companie din Australia a creat și pus pe piață Apollo, prezentat drept arma laser cu „cea mai ieftină lovitură din lume”, capabilă să doboare între 20 și 50 de drone pe minut cu o putere scalabilă până la 150 kW. Încapsulat într-un container ISO de 20 de picioare, sistemul este proiectat pentru mobilitate și desfășurare rapidă, putând fi integrat în standardele NATO de comandă și control.

Compania australiană Electro Optic Systems (EOS) a anunțat în august primul contract internațional pentru un stat membru NATO din Europa, marcând o premieră pentru armele laser de mare energie din clasa 100 kW. Oficialii EOS subliniază că aceste sisteme oferă o soluție economică la atacurile cu roiuri de drone, acolo unde costurile cu rachetele clasice devin prohibitive.

„Cea mai ieftină lovitură din lume” pentru a opri dronele

Apollo poate funcționa ca platformă independentă sau integrată într-un sistem antiaerian stratificat și dispune de acoperire 360 de grade. Oferă neutralizarea dronelor la distanțe între 50 de metri și 3 kilometri și poate „orbi” senzorii optici până la 15 kilometri. Sistemul containerizat îi permite să fie relocat în mai puțin de două ore, fiind potrivit atât pentru obiective fixe, cât și pentru misiuni expediționare.

Iron Beam, cel mai nou model de pe piață

Recent, armata israeliană și compania Rafael au confirmat că sistemul antiaerian laser Iron Beam a trecut toate testele și urmează să intre în dotarea forțelor armate.

Iron Beam folosește un laser de 100 kW, cu un sistem avansat de țintire și tehnologie de „optică adaptivă”, ceea ce îi asigură precizie și stabilitate a fasciculului. Costul fiecărei interceptări este de sub 5 dolari, comparativ cu zecile de mii de dolari necesari pentru lansarea unei rachete clasice.

Deși eficiența sa scade în condiții de ceață sau ploaie, Iron Beam este văzut ca o completare a sistemelor existente de apărare aeriană din Israel, precum Iron Dome, David’s Sling și Arrow. Prototipuri operaționale au fost deja folosite în actualele conflicte, interceptând zeci de amenințări aeriene.

„Operaționalizarea Iron Beam marchează era în care sistemele laser vor fi folosite pe scară largă”, a declarat generalul Yehuda Elmakayes, șeful unității de cercetare-dezvoltare a IDF.

Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
Este NATO pregătită pentru un război al dronelor?
După incursiunile dronelor rusești în Polonia și România, NATO a lansat Operațiunea Eastern Sentry pentru a-și întări flancul estic. Cât de serioasă este amenințarea Moscovei? Poate...
Zelenski anunță formarea unor trupe de asalt moderne, echipate inclusiv cu drone
Zelenski anunță formarea unor trupe de asalt moderne, echipate inclusiv cu drone
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că armata ucraineană va înființa, în mod oficial, noi formațiuni de luptă – trupe moderne de asalt, echipate inclusiv cu drone....
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

