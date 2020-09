Armata libaneza a gasit inca 4,35 tone de nitrat de amoniu in apropierea portului Beirut. Cine "se ocupa de problema"

Inginerii armatei "se ocupa de problema", potrivit unui comunicat dat publicitatii de agentia de stat NNA. In comunicat se mentioneaza ca cele cateva tone de nitrat de amoniu se aflau in exteriorul intrarii numarul 9 in port.Explozia catastrofala de pe 4 august care a devastat orasul a provocat moartea a circa 190 de oameni. Autoritatile sustin ca deflagratia a fost provocata de cele 2.750 de tone de nitrat de amoniu care erau depozitate in conditii nesigure intr-un depozit din portul Beirut de ani de zile.Explozia a distrus cartiere intregi si a ranit 6.000 de persoane.Guvernul libanez a demisionat in contextul furiei publice intr-o tara deja grav afectata de criza economica. Oamenii sunt insa in continuare preocupati ca substante periculoase sunt stocate necorespunzator, punandu-i in pericul.Seful aeroportului din Beirut, Fadi el-Hassan, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca o scurgere de 84.000 de litri de combustibil s-a produs in martie 2019, iar reparatiile au fost finalizate in doua luni. El a spus ca anchetatori international au catalogat reparatiile drept "satisfacatoare".Informatiile privind aceasta scurgere a provocat ingrijorarea populatiei. "Nu ne asteapta nicio noua explozie", a mai spus Hassan.