Ce este si la ce foloseste nitratul de amoniu, aflat la originea exploziilor de la Beirut? Tragedia de la Mihailesti, din 2004, produsa tot de aceasta substanta

Poate fi folosit si la fabricarea de explozibili

Tragedia de la Mihailesti

Nitratul de amoniu este ca o sare alba si inodora, banala, prezentata sub forma de granule, folosita ca baza pentru numeroase ingrasaminte azotate numite si amonitrate. Produsul finit, foarte popular, este cumparat in general de agricultori in saci mari sau varsat.Acesti nitrati de amoniu nu sunt produse combustibile ci sunt ceea ce se cheamaadica permit combustia altor subtante deja aprinse., spune un chimist american intervievat de agentia France Presse, citat de RFI. Nitratul de amoniu nu poate exploda decat daca este contaminat cu o substanta incompatibila sau langa o sursa intensa de caldura.De aceea, potrivit unei fise tehnice a ministerului francez al Agriculturii, stocarea nitratilor de amoniu trebuie sa fie foarte stricta: departe de lichide inflamabile gen benzina sau uleiuri, de lichide corozive, de solide inflamabile sau de substante care degaja caldura mare.," explica un cercetator francez citat de France 24, descriere care corespunde imaginilor impresionante vazute marti seara cu dubla explozie de la Beirut.Nitratul de amoniu poate folosi si la fabricarea unor explozibili, fiind apreciat de militari si de mineri dar si de teroristi. Astfel, denumitul ANFO este un amestec sensibil si foarte explozbil compus din 94% nitrat de amoniu si 6% kerosen. Puterea sa este comparabila daca nu chiar mai mare decat cea a TNT-ului, trinitrotoluen.Numeroase explozii in lume, accidentale sau criminale, au avut la baza nitratul de amoniu.- In Franta, in septembrie 2001, la Toulouse, uzina chimica AZF a explodat din cauza a 300 de tone de nitrat de amoniu, facand 31 de morti.- O uzina de ingrasaminte din Texas a explodat in 2013 la fel, din cauza nitratului de amoniu, in timp ce atentale de la Oklahoma City din 2005, Bali din 2002 si cel comis la Oslo de norvegianul extremist de dreapta Anders Behring Breivik in 2011 au fost realizate cu ajutorul acestei substante.In fine, consecintele unei explozii cu nitrat de amoniu nu se limiteaza doar la efectele deflagratiei. "Doua gaze sunt eliberate in atmosfera - amoniac si dioxid de azot - care, daca intra in contact cu apa din nori, se pot transforma in ploi acide cu consecinte asupra aparatului respirator," precizeaza directorul adjunct al Institutului de chimie de la CNRS intervievat de France 24.In 2004, explozia unei incarcaturi de nitrat de amoniu a produs o uriasa tragedie si in Romania, in localitatea Mihailesti din judetul Buzau. Un camion incarcat cu de tone de nitrat de amoniu a luat foc si a explodat in dimineata zilei de 24 mai, e E85, chiar la intrarea in localitate, potrivit Stirile Pro TV. 18 oameni, printre care 7 pompieri si 2 jurnalisti, si-au pierdut viata si alti 13 au fost grav raniti in urma deflagratiei.Un crater cu adancimea de 6,5 metri si un diametru de peste 20 de metri s-a format la locul exploziei, iar bucati de metal au fost aruncate pe o raza de 200 de metri, lovind cladirile din Mihailesti.Vinovati de tragedia de la Mihailesti au fost gasiti directorii firmei de transport la care era inregistrat camionul, dar si fostul director al combinatului unde se producea nitratul de amoniu.Ei au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare, iar firmele lor au platit despagubiri de sute de mii de euro catre rudele victimelor.