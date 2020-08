ANALIZA AFP Ce se stie pana in acest moment despre exploziile din Beirut

O prima explozie puternica a avut loc marti seara, in zona portuara a Beirutului, la ora locala (aceeasi cu ora Romaniei) 18.00, urmata mai intai de un incendiu si de cateva detonari, apoi de o a doua explozie, mult mai puternica, care a provocat o enorma degajare de fum, sub forma de ciuperca si a distrus portul si cladirile din jur, informeaza AFP.Exploziile, al caror suflu a fost resimtit pana in Insula Cipru, la peste 200 de kilometri distanta, au fost inregistrate de senzorii Institutului american de geofizica USGS ca un cutremur de magnitudinea 3,3.Hassan Diab, premierul libanez, a spus ca 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau depozitate intr-un depozit din portul Beirut, nitrat care a explodat.Premierul a catalogat aceasta tragedie drept "un dezastru in toate sensurile cuvantului".Potrivit directorului Sigurantei Generale, Abbas Ibrahim, incarcatura de nitrat de amoniu (ingrasamant chimic, dar si componenta a unor explozivi) era depozitata de ani de zile intr-o hala situata in apropierea unor cartiere foarte populate.Nitratul de amoniu este o sare alba, inodora, folosita ca baza in numeroase ingrasaminte pe baza de azot si a cauzat mai multe accidente industriale, inclusiv o explozie, in 2001, la uzina AZF de la Toulouse, in sud-evestul Frantei, unde 300 de tone de nitrat de amoniu au explodat brusc, omorand 31 de oameni.Numeroase tari europene cer sa se adauge carbonat de calciu in nitratul de amoniu, pentru a se crea astfel un compus mai sigur (un nitrat de calciu si amoniu).In Statele Unite, reglementarile cu privire la nitratul de amoniu au fost insasprite dupa atentatul de la Oklahoma City, din 1995, in care s-au folosit doua tone din acest produs chimic si care a ucis 168 de oameni.Potrivit autoritatilor libaneze, momentan, nimic nu indica faptul ca exploziile au fost provocate deliberat.Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca generali americani i-au spus ca exploziile par sa fie cauzate de "un fel de bomba"."Asta seamana teribil a atentat", a declarat el.Pentagonul a declarat pentru AFP ca nu are "nimic de adaugat" si a indemnat agentia "sa contacteze Casa Alba pentru clarificari".Hassan Diab, premierul libanez, a declarat ca este "inadmisibil ca o incarcatura de nitrat de amoniu, estimata la 2.750 de tone, sa fie prezenta de sase ani intr-un depozit, fara masuri de precautie"."Este inacceptabil si nu putem tacea cu privire la aceasta problema", a declarat el, citat de un purtator de cuvant, intr-o conferinta de presa.Deflagratiile din Beirut au ucis peste 100 de persoane si au ranit alte peste 4.000, potrivit unui bilant prezentat miercuri de Crucea Rosie libaneza.Cautarile continua in cartierele din jurul portului, ale caror strazi sunt acoperite cu moloz de la cladirile surpate.In tot orasul, locuitorii au fost raniti de geamurile sparte de catre suflul exploziei.Potrivit guvernatorului Beirutului, Marwan Abboud, pana la 300.000 de persoane au ramas in acest moment fara locuinta din cauza deflagratiei, care a afectat jumatate din oras.Pagubele sunt estimate la peste trei miliarde de dolari (2,53 miliarde de euro).Consiliul National libanez de Aparare a declarat Beirutul zona "sinistrata", iar Diab a indemnat aliatii Libanului "sa sustina" tara.Presedintele libanez Michel Aoun a anuntat deblocarea sumei de 100 de miliarde de lire libaneze (55 de milioane de euro) in vederea unei finantari de urgenta, in contextul in care tara este afectata de o criza economica fara precedent, iar spitalele erau deja pline, din cauza pandemiei covid-19.