Comunitatea internationala a mobilizat 252.7 milioane de euro pentru Liban. UE contribuie cu 60 de milioane de euro, iar Qatar a promis 50 de milioane de euro

"In aceasta perioada oribila, Libanul nu este singur", au asigurat cei treizeci de sefi de stat si de guvern, ministri si oficiali ai unor organizatii internationale, reuniti la initiativa comuna a Frantei si ONU prin videoconferinta.Presedintele francez Emmanuel Macron i-a indemnat sa actioneze rapid pe participanti, printre care s-au numarat omologul american, emirul Qatarului, premierii Spaniei si Italiei si reprezentanti ai unor institutii precum FMI, Banca Mondiala si Crucea Rosie.Uniunea Europeana s-a angajat sa contribuie cu 60 de milioane de euro pentru a raspunde "celor mai urgente nevoi", iar Qatarul a promis 50 de milioane de dolari.Dupa dezastrul provocat de exploziile din portul capitalei Beirut, soldate cu moartea a 158 de persoane, ranirea altor 6.000, zeci de disparuti si sute de persoane ramase fara locuinta, ajutorul international de urgenta se concentreaza in prezent pe patru prioritati: sanatate, alimentatie, reabilitarea scolilor si a locuintelor afectate.Va urma apoi refacerea infrastructurii care va fi conditionata, la fel ca ajutorul international de 11.6 miliarde de dolari promis in 2018 si neacordat pana in prezent, de implementarea unor reformelor profunde, asumate in prezent doar pe hartie, in pofida angajamentelor repetate ale autoritatilor libaneze de punere a lor in practica."Aceste reforme vor debloca miliarde de dolari pentru poporul libanez. Este timpul ca liderii libanezi sa actioneze decisiv", a declarat Kristalina Georgieva, directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI).