Cozi la benzina ca pe vremea lui Ceausescu. "Suntem la cateva zile distanta de explozie sociala"

Libanul este la cateva zile distanta de o explozie sociala, a avertizat marti, 6 iulie, premierul interimar Hassan Diab, care a cerut comunitatii internationale sa salveze tara aflata intr-o profunda criza economica.Banca Mondiala a numit criza Libanului una dintre cele mai grave depresii ale istoriei moderne. Moneda locala, lira libaneza, si-a pierdut peste 90% din valoare in ultimii doi ani si mai mult de jumatate din populatia de aproximativ 6 milioane de locuitori a fost aruncata in saracie, arata Reuters Criza de combustibil adiacenta a creat cozi kilometrice in fata benzinariilor. Tensiunea celor care asteapta la rand a cauzat in lupte la statiile de alimentare. Pe acest fundal, premierul interimar avertizeaza ca urmeaza tulburari sociale si mai mari."Libanul este la cateva zile distanta de explozia sociala. Libanezii se confrunta singuri cu aceasta soarta intunecata", a declarat Diab intr-un discurs intr-o intalnire cu ambasadorii si reprezentantii misiunilor diplomatice de la Beirut.Diab este interimar de cand si-a dat demisia in urma catastrofalei explozii din portul Beirut din 4 august 2020 . De atunci, politicienii sectari fractuali nu au putut sa se puna de acord asupra unui nou guvern.Diab a mai spus ca doar un nou cabinet ar putea relua discutiile cu Fondul Monetar International (FMI)."Acest guvern nu are dreptul de a relua negocierile cu FMI pentru a pune in aplicare planul de redresare stabilit de cabinet, deoarece acest lucru implica obligatii pentru urmatorul guvern pe care este posibil sa nu le sustina", a spus el.Seful politicii externe a Uniunii Europene le-a spus liderilor libanezi luna trecuta ca sunt vinovati pentru criza politica si economica si unii ar putea fi sanctionati daca vor continua sa impiedice demersurile pentru formarea unui nou guvern si implementarea reformei. Liban era cunoscut drept "Elvetia Orientului Mijlociu", datorita stabilitatii financiare din anii '50-'60 ai secolului trecut. Razboiul civil care a sfasiat tara intre 1975 si 1990 a lasat rani care nu s-au vindecat niciodata, iar coruptia generalizata si cresterea faliei intre clasele sociale a condus la o debandada financiara, tradusa prin imprumuturi internationale uriase menite sa acopere alte imprumuturi.Explozia din portul Beirut a venit pe fondul inceputului de criza financiara si a adancit si mai mult tensiunile sociale.In ciuda tuturor dificultatilor, Liban continua sa ramana un centru cultural cosmopolit al Orientului Mijlociu, viata artistic-culturala bogata fiind potentata si de diaspora foarte numeroasa si influenta. Papa Francisc a cerut in urma cu cateva zile liderilor din Liban sa lase deoparte interesele partizane si sa lucreze pentru pace si stabilitate.