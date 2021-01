Firma care a cumparat azotatul de amoniu care a explodat la Beirut, legaturi cu oameni de afaceri sirieni sanctionati de SUA

Savaro, firma care a procurat chimicalele in 2013, are aceeasi adresa cu companii care au legaturi cu afaceristii George Haswani si Imad Khoury, potrivit informatiilor publicate de producatorul de filme documentare Firas Hatoum, la televiziunea libaneza al-Jadeed.Haswani, Khoury si fratele acestuia, Mudalal Khoury, au fost sanctionati de Washington pentru sustinerea presedintelui Assad in razboi . Toti trei au nationalitati siriene si rusesti.In 2015, Trezoreria SUA l-a acuzat pe Mudalal Khoury "de tentativa de a achizitiona azotat de amoniu, la sfarsitul lui 2013. Pe fratele acestuia, Imad, l-a sanctionat un an mai tarziu pentru afacerile cu Mudalal.Haswani a fost sanctionat in 2015, sub acuzatia ca ajuta guvernul lui Assad sa cumpere petrol de la militanti ai organizatiei Stat Islamic, acesta respingand acuzatia.In explozia din Beirut au murit 200 de oameni, alte mii au fost raniti si cartiere intregi au fost distruse. Potrivit autoritatilor, chimicalele au explodat dupa ce au fpst depozitate in conditii improprii timp de ani de zile.Azotatul de amoniu a fost incarcat in Georgia , pe o nava numita Rhosus, iar la sfarsitul lui 2013 a facut o escala neprogramata in Liban . Nava nu a mai plecat, din cauza unui conflict jurudic. Firma din Mozambic care comandase azotatul, FEM, a afirmat ca a comandat transportul prin intermediul Savaro.