Economia Libanului, in colaps dupa exploziile din Beirut. Prabusirea economica, de doua ori mai mare decat cea estimata

Cea mai recenta estimare a Fondului Monetar International, anterioara exploziei de marti, indica un declin al economiei de 12%, din cauza agravarii crizei economice si politice.Autoritatile libaneze au anticipat ca pierderile provocare de explozia care a omorat 150 de oameni, a ranit cateva mii si a lasat fara locuinte zeci de mii de oameni ar putea fi de ordinul miliardelor de dolari.Beirutul incepuse deja discutii cu FMI in luna mai, dupa ce tara a intrat in incapacitate de plata, dar acestea erau suspendate in lipsa reformelor.Analistii afirma ca explozia scoate in evidenta neglijenta guvernanei libaneze si amplifica presiunea asupra guvernului, de a accelera reformele pentru a putea accesa finantarea necesara."Daca nu vor avea loc reforme, Libanul va continua sa se scufunde", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron , in timp ce vizita portul devastat de explozie din Beirut.Intre timp, statele din Golf au fost reticente sa ajute o tara unde organizatia Hezbollah, o sustinatoare a Iranului, este puternica."Este extrem de improbabil ca Iranul va fi capabil sa deblocheze finantarea de care are nevoie pentru a depasi problemele economice fundamentale. Unii parteneri ar putea fi reticenti sa ii ofere sprijin, avand in vedere rolul influent al organizatiei Hezbollah sustinuta de guvern in guvernul libanez", a spus Jason Tuvey, economist pentru piete emergente la Capital Economics.Explozia a determinat o noua devalorizare a lirei libaneze, care dupa explozie este tranzactionata pe piata neagra la circa 8.300 de unitati pentru un dolar, fata de nivelul anterior, de 8.000 de unitati pentru un dolar, pottivit dealerilor.Analistii anticipeaza ca puterea de cumparare a lirei libaneze se va eroda in continuare. Moneda a pierdut 80% din valoarea sa, incepand din octombrie anul trecut, in timp ce inflatia a urcat puternic, la peste 56%, accentuand tensiunile sociale.Cele mai urgente reforme care trebuie adoptate pentru ca Libanul sa reia discutiile cu FMI sunt tinerea sub control a bugetului, a cresterii datoriilor si a coruptiei endemice."Consideram ca explozia ar putea intarzia procesul de reforme, pentru ca guvernul incearca sa scape de raspunderea exploziei, erodand capitalul politic necesar pentru reformele dificile, dar urgente", a spus Patrick Curran, economist la firma britanica de cercetari Tellimer.Potrivit oamenilor de afaceri si economistilor, portul din Beirut, unul dintre cele mai mari din estul Mediteranei si din care peste 40% din transporturi merg in Siria si Orientul Mijlociu, a pierdut deja venituri si afaceri dupa explozie, an favoarea altor porturi.