Fostul premier libanez, Saad Hariri, accepta decizia Tribunalului Special pentru Liban in cazul asasinarii tatalui sau

"Tribunalul a decis, iar in numele familiei fostului premier Rafic Hariri si in numele familiilor martirilor si victimelor, noi acceptam decizia tribunalului. Am descoperit cu totii adevarul astazi", a spus Saad Hariri.El a precizat ca sentinta de marti arata credibilitatea TSL, un singur suspect fiind gasit vinovat, in contextul in care criticii Tribunalului Special pentru Liban, intre care si Hezbollah, se asteptau ca toti cei patru inculpati sa fie declarati vinovati de tribunalul pe care il considera "politizat". "Camera de prima instanta a Tribunalului Special pentru Liban l-a declarat, marti, pe Salim Ayyache, in varsta de 56 de ani, vinovat de complot in vederea comiterii unui act de teorism, de comiterea unui act de terorism folosind dispozitive explozive si de uciderea cu premeditate a fostului premier libanez Rafic Hariri, dar si de tentativa de ucidere cu premeditare a 226 de persoane.Ceilalti trei inculpati in cazul asasinarii lui Hariri, Hasan Habib Merhi (54 de ani), Hussein Oneissi (46 de ani) si Assad Sabra (43 de ani), au fost declarati nevinovati. Cei patru inculpati, care fusesera acuzati in baza analizei datelor telefonice de apel si de localizare, ar fi membri ai miscarii siite proiraniene Hezbollah.Rafic Hariri, premierul Libanului pana in octombrie 2004, a murit in februarie 2005, alaturi de alte 21 de persoane, dupa ce o camioneta plina cu explozibili a sarit in aer la trecerea convoiului blindat al fostului premier, la Beirut. 226 de persoane au fost ranite. Atentatul sinucigas a declansat un val de condamnari internationale, iar libanezii au manifestat in masa, denuntand acapararea vietii politice libaneze de catre Siria . Aceste manifestatii au determinat Damascul sa-si retraga trupele din Liban dupa 29 de ani de prezenta militara.