FOTO&VIDEO: Imaginile aeriene din Beirut, filmate cu o drona, arata un oras sub ruine. Dramele de pe strazi: cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti

Zeci de masini avariate

Nitratul sau azotatul de amoniu, aflat la originea exploziilor de marti din capitala libaneza Beirut, se prezinta sub forma de praf sau granule albe, fara miros, si este utilizat in principal pentru producerea de ingrasaminte chimice. De-a lungul timpului, aceasta substanta a provocat insa mai multe accidente industriale, intre care cea din orasul francez Toulouse din 2001, soldata cu 31 de morti, informeaza AFP.A doua zi dupa cele doua explozii care au ucis cel putin 100 de oameni, capitala libaneza Beirut este un oras devastat, cu zeci de masini avariate pe soseaua principala si cu cladirile inconjurate de cioburile geamurilor sparte, relateaza miercuri dpa."Pana in prezent, peste 4.000 de persoane au fost ranite si peste 100 au fost ucise. Echipele noastre continua cautarile si operatiunile de salvare in zonele adiacente", precizeaza Crucea Rosie libaneza intr-un comunicat de presa.Potrivit Reuters, seful Crucii Rosii libaneze, George Kettaneh, a declarat presei locale ca multi oameni sunt inca prinsi sub daramaturi. Intr-o declaratie facuta prin telefon la postul LBCI TV, Kettaneh a explicat ca organizatia pe care o conduce se coordoneaza cu Ministerul Sanatatii pentru ca morgile sa preia victimele, deoarece spitalele nu mai fac fata.