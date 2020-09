In cautarea cainilor pierduti dupa explozia din Beirut. Povestea impresionanta a lui Bunduq

"Am vazut un fulger alb si am fost aruncata in coltul camerei. Cioburi si bucati de lemn zburau pe langa mine. Cand mi-am revenit din soc, cu urechile tiuind si catarandu-ma peste resturile a ceea ce fusese cu cateva secunde inainte dormitorul meu, primul gand mi-a fost inspre familia mea. Nu familia mea din nastere, in siguranta peste Marea Mediterana, ci familia mea aleasa in Beirut, cu care imi construisem o viata in interiorul acestor ziduri", isi incepe Leila Molana-Allen povestea, relatata de BBC Amintirea urmatoarelor ore este estompata de sange, apeluri telefonice, prim ajutor si anxietate."Dubla explozie ne-a reamintit multora dintre noi de un atac cu rachete, o amintire inca vie din razboiul din 2006. Ne-am temut de o a doua lovitura si am incercat sa adunam vecini ametiti si ingroziti sub cea mai solida structura de protectie, o scara. Deodata, a aparut Fred, cel mai mare dintre cei doi caini ai nostri, care gasise drumul inapoi acasa. Zilele urmatoare a stat loial si tacut langa mine, aparand ruinele casei noastre. Dar catelusul Bunduq (aluna, in araba) era de negasit", povesteste Leila.Pe Bunduq, Leila l-a adoptat in martie 2020, cand s-a trezit cu el la usa, speriat si bolnav.De panica pandemiei, multi proprietari si-au abandonat animalele de companie.Prin natura meseriei sale, Leila are mereu bagajul pregatit sa plece unde stirile o cheama, iar cainii i-au fost "elementul cel mai asezat pe care mi l-am permis in viata mea, inca din copilarie"."Sentimentul de a deschide usa dupa o zi lunga sau o calatorie de munca provocatoare, de a fi intampinata de bilele de blana iubitoare este unul dintre cele mai mari conforturi pe care le-am cunoscut vreodata. Si deodata casa mea si aceste animale salvate fusesera spulberate".Zeci de caini s-au pierdut in explozie, dar cu ajutorul grupurilor de WhatsApp ai al retelelor de socializare, au fost gasiti, unul cate unul."Toti se ascund si trebuie sa-ti auda vocile ca sa iasa, spuneau oamenii. Dar picioarele mele au fost sfasiate in explozie si dupa ce au fost cusute de medici, nu m-am putut plimba cateva zile. Ma simteam neputincioasa si ma rugam ca Bunduq sa gaseasca drumul spre casa", povesteste Leila.Raspunsul comunitatii a fost coplesitor. Prietenii au tapetat cartierul cu fotografia lui Bunduq si au reconstituit, cu ajutorul martorilor, drumul catelusului. urmarind martorii care l-au vazut scurgand prin oras dupa explozie. Echipe de voluntari au cautat pe strazi ore in sir, formand "echipa de cautare a lui Bunduq".Dupa cateva zile, Leila incepuse sa-si piarda speranta. Se gandea ca poate Bunduq a fost lovit de o masina sau a suferit taieturi atat de grave de la cioburi, incat a murit, singur si ingrozit, pe strada.Dup alte cateva zile, a primit un mesaj: "Ai pierdut un caine? Cred ca-l am eu". "Unde?", a intrebat Leila. "La Tripoli".Nu parea posibil. Tripoli, al doilea oras ca marime al Libanului, se afla la 80 km distanta de Beirut."Nu cred ca poate fi el, locuim in Beirut", a raspuns Leila.Apoi, a primit o filmare, care s-a descarcat dureros de incet pe internetul greoi al orasului devastat. Era Bunduq - speriat, murdar de sange, dar viu.Salvatorul sau il gasise, ingrozit si ranit, singur pe strazi, la scurt timp dupa explozie. Pleca din Beirut spre familia sa din Tripoli si, fara nicio alta optiune, l-a ridicat pur si simplu pe Bunduq si l-a pus in masina. In zilele urmatoare, a postat imagini cu cainele, pana cand, in cele din urma, cineva a conectat punctele.Salvatorul a rugat-o pe Leila sa-i vorbeasca lui Bunduq la telefon, poate se mai linisteste. Cand i-a auzit vocea, catelusul a inceput sa dea din coada, fericit."Alinarea a fost coplesitoare, dar fara masina si cu mobilitate limitata, nu aveam cum sa-l aduc acasa. Iubitorii de animale din Liban au intrat in actiune. In urmatoarele ore, am primit zeci de apeluri si mesaje, in timp ce au elaborat un plan pentru a-l readuce la mine. O persoana pe care nu o mai intalnisem niciodata mi l-a adus cu masina, acasa, la 2 dimineata. Era din nou in bratele mele, salvat de o retea de fiinte umane ce era posibil pentru a-l salva - asta in timp ce gestionau si impactul dezastrului asupra propriilor vieti", povesteste emotionata, Leila.Acum, cainii sunt in munti, cu prietena Leilei, cat timp ea va fi supusa unei interventii chirurgicale, pentru recuperarea tendoanelor de la picior, care au fost sectionate de explozie. S-ar putea ca apartamentul sa nu poata fi recuperat niciodata - inca nu se stie daca cladirea este suficient de stabila pentru a-i permite sa se mute inapoi."Dar undeva, vom construi o alta casa. Pentru ca acasa pentru mine este locul in care se afla canii mei".Fred, Leila si BunduqSi doi veterinari romani au plecat in Beirut intr-o misiune speciala a unei echipe internationale de voluntari care salveaza animalele ramase printre ruinele exploziei din capitala Libanului. Organizatia ofera tratament medical si hrana pentru zeci de caini si pisici si ajuta animalele sa isi regaseasca familiile de care au fost despartite din cauza deflagratiei.