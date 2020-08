Israelul reactioneaza dupa o sentinta istorica pronuntata in Liban: "Hezbollah a luat ostatic viitorul poporului libanez"

"Decizia tribunalului care a investigat uciderea premierului Hariri si care a fost facuta publica astazi (marti n.r.) este fara echivoc. Gruparea terorista Hezbollah si oamenii sai au fost implicati in crima si in obstructionarea investigatiei", a afirmat intr-un comunicat un purtator de cuvant al Ministerului de Externe."Hezbollah a luat ostatic viitorul libanezlor pentru a servi interese straine. Tarile lumii trebuie sa ia masuri impotriva gruparii teroriste, pentru a ajuta Libanul sa se elibereze de aceasta amenintare. Dezvoltarea militara a Hezbollah, eforturile sale de a crea un arsenal de rachere ghidate cu precizie si actiunile sale pun in pericol intreaga regiune", arata comunicatul.Camera de prima instanta a Tribunalului Special pentru Liban l-a declarat, marti, pe Salim Ayyache, in varsta de 56 de ani, vinovat de complot in vederea comiterii unui act de teorism, de comiterea unui act de terorism folosind dispozitive explozive si de uciderea cu premeditate a fostului premier libanez Rafic Hariri, dar si de tentativa de ucidere cu premeditare a 226 de persoane.Ceilalti trei inculpati in cazul asasinarii lui Hariri, Hasan Habib Merhi (54 de ani), Hussein Oneissi (46 de ani) si Assad Sabra (43 de ani), au fost declarati nevinovati.Cei patru inculpati, care fusesera acuzati in baza analizei datelor telefonice de apel si de localizare, ar fi membri ai miscarii siite proiraniene Hezbollah.Judecatorul in procesul asasinarii prim-ministrului libanez Rafik al-Hariri in 2005 a declarat marti ca nu exista vreo dovada ca in atacul cu bomba a fost implicata conducerea gruparii siite Hezbollah, sprijinita de Iran , sau Guvernul sirianRafic Hariri, premierul Libanului pana in octombrie 2004, a murit in februarie 2005, alaturi de alte 21 de persoane, dupa ce o camioneta plina cu explozibili a sarit in aer la trecerea convoiului blindat al fostului premier, la Beirut. 226 de persoane au fost ranite.Atentatul sinucigas a declansat un val de condamnari internationale, iar libanezii au manifestat in masa, denuntand acapararea vietii politice libaneze de catre Siria . Aceste manifestatii au determinat Damascul sa-si retraga trupele din Liban dupa 29 de ani de prezenta militara.