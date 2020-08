Liban: Prima demisie a unui ministru dupa deflagratiile de la Beirut: "Imi cer iertare libanezilor"

"Dupa uriasa catastrofa din Beirut, imi prezint demisia guvernului. Imi cer iertare libanezilor, nu am putut raspunde solicitarilor lor", a declarat sefa Ministerului Informatiilor intr-o scurta alocutiune televizata.Sambata, mai multi deputati libanezi si-au anuntat demisiile. Liderul partidului istoric crestin libanez Kataeb (opozitie), Samy Gemayel, si-a anuntat demisia din legislativ, impreuna cu alti doi deputati ai formatiunii, in urma tragediei de la Beirut, pledand pentru construirea unui "nou Liban ".Inaintea lor, si-au mai prezentat demisiile un deputat din blocul liderului druz Walid Joumblatt, Marwan Hamade - care a cerut o ancheta internationala asupra exploziei si si-a exprimat totala neincredere in institutiile libaneze, incepand cu parlamentul -, precum si deputata Paula Yacoubian, aleasa pe lista societatii civile si care i-a indemnat si pe alti deputati sa-i urmeze exemplul.Joi, si ambasadoarea Libanului in Iordania, Tracy Chamoun, fiica liderului crestin Dany Chamoun, asasinat in 1990, si-a anuntat demisia in direct la televiziune, denuntand nepasarea autoritatilor libaneze.Un incendiu izbucnit marti intr-un depozit unde erau stocate de sase ani 2.750 de tone de azotat de amoniu in portul din Beirut a provocat o deflagratie enorma care s-a soldat cu peste 150 de morti, peste 6.000 de raniti, zeci de disparuti si sute de oameni ramasi fara adapost, potrivit ultimului bilant.