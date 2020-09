Liban: Manifestatii in apropiere de palatul prezidential. La 40 de zile dupa explozia din Beirut, niciun responsabil politic nu a fost arestat

Plecati de la Palatul Justitiei din Beirut, unde se adunasera la amiaza, manifestantii - unii dintre ei agitand drapele libaneze cu panglici negre - au marsaluit pe drumul care duce spre palatul prezidential, dar au fost opriti de un important dispozitiv militar.Scandand lozinci ale miscarii de contestare aparuta in toamna trecuta impotriva intregii clase conducatoare, acuzata de coruptie si incompetenta, unii manifestanti au cerut demisia presedintelui Michel Aoun.Sute de sustinatori ai sefului statului s-au adunat de asemenea in zona si armata a incercat sa creeze un tampon intre cele doua tabere.Confruntari au izbucnit intre unii manifestanti si armata, care a tras focuri de arma in aer pentru a-i separa pe contestatari."Nu este posibil ca dupa o explozie ca cea din 4 august nimeni sa nu fie inca judecat, tara este pe cale sa se prabuseasca si ei continua sa-si imparta" prajitura, si-a exprimat nemultumirea o manifestanta intr-o declaratie pentru AFP.Explozia din 4 august, pusa de autoritati pe seama stocarii "fara masuri de precautie" de sase ani a 2.750 de tone de nitrat de amoniu intr-un depozit in port, a ucis peste 190 de persoane, a ranit alte 6.500 si a lasat fara adapost 300.000 de persoane.Aceasta tragedie se adauga crizei politice si economice si a crescut nemultumirea populatiei impotriva clasei politice aproape neschimbata de decenii.Principalii lideri libanezi, in primul rand Aoun si premierul demisionar Hassan Diab, fusesera avertizati despre pericolul pe care il reprezenta incarcatura stocata in port.In total, circa 25 de persoane au fost arestate dupa explozie, in special responsabili ai portului, ai vamii si ai aparatului de securitate.Niciun responsabil politic nu a fost arestat.Autoritatile libaneze au respins apelurile la desfasurarea unei anchete internationale in cazul exploziei din portul din Beirut.