O agentie specializata a ONU va analiza deflagratiile din Beirut: "Nu exista indicii privind posibile materiale nucleare"

#CTBTO #IMS detected strong signals from large explosion in #Beirut today 4 August20 ~15:05 UTC at infrasound stations I48TU #Tunisia🇹🇳 & I26DE #Germany🇩🇪 Analysts continue to review all data. Our thoughts go to the many victims caused by the explosion - Solidarity w/ #Lebaron🇱🇧 pic.twitter.com/aX2HYW923P - Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 4, 2020

"Echipele noastre studiaza datele", a declarat miercuri pentru EFE, din Viena, Gill Tudor, purtatorul de cuvant al CTBTO, cu sediul in capitala Austriei.Deflagratiile, dintre care una extrem de puternica, au fost inregistrate de Sistemul International de Monitorizare (SIM) al organizatiei, o retea mondiala de instalatii de monitorizare seismica, hidroacustica si infrasonica. Desi scopul sau este de a detecta posibile explozii nucleare si de a obtine probe cum ca acestea s-au produs, reteaua detecteaza si localizeaza inclusiv energia eliberata de o explozie, fie ea nucleara sau nu, sau de un fenomen natural produs subteran, subacvatic sau in atmosfera.Deocamdata, dupa cum a comunicat marti noaptea secretarul executiv al CTBTO, Lassina Zerbo, pe contul sau de Twitter , expertii analizeaza toate datele de la doua statii, una in Germania si alta in Tunisia , a declarat Tudor."SIM a detectat semnale puternice ale unei explozii de proportii la Beirut", la 4 august 2020, la orele 15.05 GMT, la statiile infrasonice I48TU din Tunisia si 126DE din Germania", a scris Zerbo in tweet-ul sau. "Analistii continua sa verifice datele. Gandurile noastre se indreapta catre numeroasele victime pe care explozia le-a provocat. Solidaritate cu Libanul", si-a incheiat Zerbo scurtul sau mesaj.Pana acum, nu exista indicii privind posibile materiale nucleare implicate in explozie si nici nu pare probabila o astfel de posibilitate, a confirmat Gill Tudor. Cu toate acestea, purtatorul de cuvant al CTBTO a admis ca organizatia nu se afla deocamdata in postura de a exclude 100% aceasta eventualitate, dat fiind ca verificarea prezentei izotopilor radioactivi necesita mai mult timp, in timp ce detectarea exploziei propriu-zise de catre reteaua de masurare are loc imediat.Dupa cum a declarat premierul libanez Hassan Diab intr-o intalnire cu presedintele republicii, Michel Aoun, o incarcatura de 2.750 de tone de azotat de amoniu stocata intr-un depozit din port, timp de sase ani, fara masuri de siguranta, a explodat, insa nu se cunoaste deocamdata originea deflagratiei. Cel putin 100 de oameni au murit, peste 4.000 au fost raniti si intre 250.000 si 300.000 au ramas fara locuinte.