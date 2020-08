Oficial SUA: Ajutorul financiar pentru Liban va depinde de reformele implementate de autoritatile din Beirut

"Cand vom vedea ca liderii libanezi sunt dedicati unei schimbari reale, in vorbe si in fapte, America si partenerii sai internationali vor raspunde la reformele sistemice cu un sprijin financiar sustinut", a afirmat Hale la sfarsitul unei vizite de trei zile la Beirut, dupa explozia catastrofala care a avut loc in aceasta luna.Hale a mai spus ca Statele Unite sunt gata sa colaboreze cu Congresul pentru a aloca pana la 30 de milioane de dolari, fonduri suplimentare necesare pentru a asigura livrarile de grau prin portul din Beirut, ca masura urgenta, interimara.