Papa Francisc a parasit Vaticanul si s-a rugat la Roma pentru victimele din Liban

Liderul Bisericii Catolice, in varsta de 83 de ani, a mers la Bazilica Sfanta Maria Mare, aproape de gara principala din Roma, a anuntat Vaticanul intr-un comunicat.Papa Francisc se rugase deja pentru victimele exploziilor din Liban in cadrul audientei generale de miercuri dimineata.Un eveniment a fost organizat miercuri la Bazilica pentru a marca aparitia Fecioarei Maria Papei Liberius in urma cu 1.662 de ani, potrivit Vatican News.Pelerinii si turistii au umplut strazile, iar Vatican News a aratat imagini cu vizitatori facand fotografii cu papa. Suveranul Pontif a parasit miercuri Vaticanul pentru a se ruga in alta parte, in pofida riscului reprezentat de epidemia de coronavirus.