Premierul Libanului va anunta demisia guvernului, dupa protestele masive ale libanezilor determinate de explozia de la Beirut

Trei ministri si-au anuntat demisia pana acum. Anuntul vine dupa ce mii de libanezi au protestat duminica in fata Parlamentului, aruncand cu pietre si cerand demisia guvernului, pe fondul catastrofei generate de exploziile de saptamana trecuta.Deflagratiile puternice care s-au produs in portul din Beirut au creat un crater cu o adancime de 43 de metri, a anuntat duminica o sursa de securitate libaneza, care a citat evaluari efectuate de experti francezi in pirotehnica trimisi la fata locului, informeaza AFP.Exploziile survenite marti au facut peste 150 de morti si 6.000 de raniti, iar cateva zeci de persoane sunt in continuare date disparute.Deflagratiile au fost provocate de explozia unui depozit in care erau stocate, potrivit premierului libanez Hassan Diab, 2.750 de tone de azotat de amoniu, timp de sase ani, "fara masuri de precautie".