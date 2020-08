Surse: Exploziile de la Beirut au creat un crater cu o adancime de 43 de metri

Exploziile survenite marti au facut peste 150 de morti si 6.000 de raniti, iar cateva zeci de persoane sunt in continuare date disparute. Deflagratiile au fost provocate de explozia unui depozit in care erau stocate, potrivit premierului libanez Hassan Diab, 2.750 de tone de azotat de amoniu, timp de sase ani, "fara masuri de precautie".Institutul american de geofizica (USGS), cu sediul in statul Virginia, indicase ca reteaua sa de captatori a inregistrat explozia ca un seism de 3,3 grade pe scara Richter.Comparativ, explozia in 1962 a unei bombe atomice de 104 kilotone la situl de testare nucleara Sedan, in Nevada (vestul SUA), a creat un crater de aproape 100 de metri adancime.Atentatul in care a fost ucis fostul premier libanez Rafic Hariri, in 2005, comis cu o camioneta ticsita cu explozibili, a facut un crater cu un diametru de circa 10 metri si cu o adancime de doi metri, potrivit site-ului de internet al Tribunalului Special International (TSL).